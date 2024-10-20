Канчельскис вынес вердикт по «Спартаку» после разгрома от «Краснодара»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об амбициях московского «Спартака» в текущем розыгрыше Премьер-лиги.
«Спартак» как всегда - две игры выиграет, потом провал. Они проиграли борьбу за чемпионство. В этом году будут бороться за четвeртое-пятое место», - передает слова эксперта «Чемпионат».
В домашнем поединке 12-го тура чемпионата России подопечные Деяна Станковича встречались с «Краснодаром». Московская команда потерпела крупное поражение со счетом 0:3. После этого фиаско «красно-белые» с 19 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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