Смородская — о поражении «Локомотива»: «Это просто тихий ужас!»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поражении «железнодорожников» в минувшей игре с «Химками».

Матч 12-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:0 в пользу химчан.

— Я в ужасе. Это просто тихий ужас! Как можно допускать такие вещи? Это даже не 1:0. Что это такое? Команда, которая претендует на топ-3, не должна так играть! — приводит слова Смородской Metaratings.

После 12 туров «Локомотив» занимает третью строчку в чемпионате России, имея в копилке 27 баллов. В следующем туре «красно-зеленые» встретятся на выезде с «Зенитом». Игра между командами пройдет 27 октября.