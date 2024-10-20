Колыванов: Барко — один из тех, кто хоть что-то пытался сделать

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в матче с «Краснодаром».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги завершилась крупным поражением «красно-белых» со счетом 0:3.

Специалист заявил, что Барко был чуть ли не единственным игроком, кто пытался что-то сделать на поле и как-то наладить игру «Спартака».

«Но такое впечатление, что все ждут, что один Барко что-то сделает, разыграет в центральной зоне. В этом матче не получилось. Но где были остальные?» — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

В этом сезоне 25-летний Барко провел 11 матчей в чемпионате России, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.