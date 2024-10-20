Нигматуллин отреагировал на разгром «Спартака» со счётом 0:3

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о «Спартаке» после домашнего поражения от «Краснодара» со счетом 0:3.

«Разочарован тем, что происходит. Хочется видеть «Спартак», который конкурирует с «Краснодаром», а не в пух и прах проигрывает. 0:3 - это не поражение в равной игре», - приводятся слова Нигматуллина на страницах «Чемпионата».

После вчерашнего фиаско «красно-белые» с 19 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается команды Мурада Мусаева, то краснодарский коллектив с 30 очками располагается на первой строчке в чемпионате.