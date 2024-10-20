​Пономарёв - о российском паспорте Дугласа Сантоса: «Ну дадут - и правильно будет»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о том, что бразильский футболист Дуглас Сантос собирается получить российский паспорт.

Пономарёв считает это разумным шагом даже без прицела на будущие выступления в российской сборной, которая уже почти три года как отстранена от международных соревнований в силу политических причин.

- Ну, дадут — и правильно. Будет у «Зенита» на одного человека с российским паспортом больше. Понятно же, что это сделано для обхода лимита, - цитирует слова Пономарёва «ВсёПроСпорт».

В российском чемпионате проходят матчи двенадцатого тура.