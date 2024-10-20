Экс-президент «Спартака»: «Очень хочется, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ»

Экс-глава московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре «Краснодара» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Очень бы хотелось, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ, чтобы бог как-то вознаградил Галицкого. Мне «Краснодар» очень нравится. Настала пора что-то выиграть», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на выезде встречался со «Спартаком». Подопечные Мурада Мусаева одержали разгромную победу со счетом 3:0. После этого успеха «быки» набрали 30 баллов и находятся на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны.