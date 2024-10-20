Глушаков оценил перспективы «Динамо» в РПЛ

Хавбек «Химок» Денис Глушаков поделился комментарием об игре московского «Динамо» в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению Глушакова, в прошлом сезоне «Динамо» выстрелило за счет эмоций от прихода нового тренера. Кроме того, у Тюкавина шла игра.

— В этом сезоне, может, не так ярко играет, как в том. Есть нестабильность. Но думаю, что за тройку побьются, — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

На данный момент «Динамо» находится на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марцела Лички 20 набранных очков.

В эти минуты «бело-голубые» встречаются на выезде с казанским «Рубином». Следить за игрой 12-го тура во всех подробностях можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.