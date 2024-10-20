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Радченко: «Спартак» потерял очень много очков

20 Октября 2024 • 20:13 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
27.10 14:15

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению эксперта, «Спартак» потерял довольно-таки много очков, а позади уже почти половина чемпионата.

— В эту паузу нужно было проанализировать какие-то моменты, но пока «Спартак», конечно, далек от той игры и того результата, которые от него ждут руководство и болельщики, — цитирует Радченко «РБ Спорт».

После 12 матчей «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Отставание от лидера составляет уже 11 баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН». Игра между командами пройдет 27 октября.


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Евро-Футбол.Ру,
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