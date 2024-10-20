Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак»

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном назначении легенды «красно-белых» Андрея Тихонова на пост главного тренера столичного клуба.

— Тихонов выглядит интересной кандидатурой. Конечно, он будет всей душой болеть за этот коллектив, — заявил Нигматуллин «РБ Спорту».

При этом эксперт отметил, что есть много нюансов, например, большая неустойка Деяна Станковича. Кроме того, Нигматуллин считает, что полноценно работу тренера нужно оценивать после сезона, а сейчас прошло только 12 игр.

После 12 туров «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России. В копилке команды Станковича 19 очков.