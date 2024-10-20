Ларин отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Локомотив»

Футбольный функционер Николай Ларин высказался о возможном переходе вингера «Спартака» Антона Зиньковского в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может обменять Зиньковского на Пиняева.

— Ни футболист, ни кто-то другой об этом ничего не знает. Кто-то написал… Слышал ли я о таких разговорах? Нет, не слышал. Считаю, что эта информация не соответствует действительности, — приводит слова Ларина портал «РБ Спорт».

Зиньковский выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне футболист появился на поле в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал три результативные передачи.

Действующий контракт 28-летнего Зиньковского со «Спартаком» истекает в конце сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.