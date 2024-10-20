Сёмин: «Поехать к Миранчуку в Швейцарию? Пока не знаю»

Воспитанник московского «Локомотива», Антон Миранчук, сейчас выступает в швейцарском клубе «Сьон». Бывшего наставника московского клуба Юрия Сёмина спросили о том, не собирается ли он в Швейцарию, понаблюдать там воочию за выступления клубного воспитанника. Но Сёмин пока что не собирается двигать по стопам Суворова.

- Антон — очень хороший игрок. Уверен, он наберет кондиции, и все у него будет хорошо. Собираюсь ли съездить в Швейцарию на его матчи? Пока не знаю, - цитирует слова Сёмина «ВсёПроСпорт».

Сейчас «Сьон» занимает седьмое место в турнирной таблице швейцарского чемпионата.