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Безвыигрышная серия «Оренбурга» продлилась до 16 матчей

20 Октября 2024 • 19:33 Комментировать
Оренбург
2:2
Крылья Советов

В воскресенье, 20 октября, «Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Данный результат продлил безвыигрышную серию «Оренбурга» до 16 матчей с учетом всех турниров. Напомним, первая и единственная победа «Оренбурга» в текущем сезоне случилась в стартовом туре чемпионата России, когда команда неожиданно одолела дома «Спартак» со счетом 2:0.

Стоит сказать, что игра против «Крыльев Советов» стала первой для Владимира Слишковича у руля «Оренбурга». На посту главного тренера команды он сменил Давида Деограсию.

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Евро-Футбол.Ру,
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