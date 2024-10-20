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Осинькин: «Конечно, очень нам спутало карты удаление»

20 Октября 2024 • 19:31 Комментировать
Оренбург
2:2
Крылья Советов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- До игры вы говорили, что соперник вас удивил составом. Но в первом тайме вы очень здорово расправились с «Оренбургом» и наказали за две ошибки. Насколько были готовы именно к такому ходу игры?

- Состав - это все-таки не стиль игры, не организация игры. В целом те игроки, которые есть в наличии, мы представляли, в какой футбол они могут играть. Определенным образом построили игру. Сказать прямо, что мы должны были именно такие голы забить - конечно, так нельзя. Но все-таки мы определенным образом то, что тренировали, примерно так мы забили. Но а дальше? Конечно, очень нам спутало карты удаление. До удаления мы достаточно хорошо контролировали игру. После удаления давление стало очень большим. Учитывая то, что количество подач было невероятно высоким, у нас еще ушел Фернандо, который помогает нам игре в воздухе. Пришлось нам поменять схему, но это логично, учитывая умение играть на фланге и сдваивать фланги. В концовке на 92-й или третьей, когда гол был, мы упустили один эпизод. Потом надо отдать должное, могли и проиграть.

- Учитывая ход игры, насколько ход логичен? Мог быть, судя по эпизодам, и другим?

- Эпизод один, а логика? А если бы не удалил? А если бы пенальти не поставил? Давайте логику в одном эпизоде не будем искать.

- Один балл на выезде?

- Если бы перед матчем нам сказали, что ничья, мы бы, наверное, расценивали это как нормальный результат, хотя мы хотели три очка. Но то, как шла игра до удаления, она, конечно, заставляла нас думать только о трех.

- Два слова в адрес болельщиков. Их было очень много.

- У нас самые лучшие болельщики, они всегда нам помогают, всегда с нами. Настоящий большой-большой десант, который есть, недавно в Казани было прямо большое количество болельщиков. Не знаю, помогли набрать очко. Самое главное, что у нас есть понимание, без каких-то красивых слов, у нас хорошие наши болельщики.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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