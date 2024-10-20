Марин: «Рад персональной награде, но наша задача была - набрать три очка»

Лучший футболист встречи «Оренбург» - «Крылья Советов» Джимми Марин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Насколько вы удовлетворены сегодняшней игрой и результатом?

- Спасибо богу, я рад персональной награде, но наша задача была - набрать три очка. К сожалению, не смогли. Но, к счастью, смогли спасти этот матч, смогли сравнять со счета 0:2. Это работа всей команды, я благодарен всем. Продолжаем так же.

- Вы обещали забить гол и отпраздновать его танцем. Где танец?

- К сожалению, был неподходящий момент. После того, как я забил первый гол, нам нужно было быстро бежать в центр и разыгрывать, чтобы быстрее забивать еще один и сравнять, а потом бежать дальше и побеждать в этом матче. Так что в следующий раз.