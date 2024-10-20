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Личка: «Надо показать, что у нас тоже есть характер, как, например, в Махачкале»

20 Октября 2024 • 19:00 Комментировать (1)
Рубин
0:2
Динамо Москва
перерыв

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Первый матч после международной паузы. В каком состоянии ваша команда, игроки, особенно те, которые уезжали в сборные?

- Можно сказать, что все игроки, которые были в сборных, приехали здоровыми. Это уже один большой плюс. Понятно, что для нас это всегда такой специфический период, потому что у меня осталось сейчас девять игроков. Это больше похожа подготовка на футзал, чем на футбол. Но ничего страшного, потому что все игроки, которые были в сборных, тоже играли и получили игровое время, это тоже хорошо. Поэтому я уверен, что сегодня выйдем и покажем хороший уровень борьбы и настроя на игру, потому что ждем сегодня больше простой игры из-за поля, которое не позволяет играть в футбол, будет посложнее. Но ничего страшного, нам надо показать, что у нас тоже есть характер, как, например, в Махачкале.

- На нейтральном поле игра. Дает ли это какое-то преимущество «Динамо»? Потому что «Рубин» по сути домашних трибун сегодня лишен.

- Для нас ничего не меняется. Мы играем на выезде, всё. Это проблемы Казани, не мои.

- В каком сочетании будет сегодня оборона? Потому что только один номинальный фланговый защитник.

- Защита - это защита, так скажем. У каждого есть свои задачи, каждый знает, что должен делать на поле, когда мяч у нас, когда мы потеряли его. Посмотрим, как мы это будем показывать в игре, потому что когда ты разговариваешь на теории, это одно, а другое, когда  надо это делать в игре, на практике. Уверен, у нас получится сегодня сыграть много лучше, чем в игре с ЦСКА.

- Лаксальт сегодня отсутствует. Как будете восполнять сегодня эту потерю?

- Да, Диего для нас - один из ключевых игроков. К сожалению, в четверг получил травму на тренировке. Мы его потеряли на несколько дней. Но есть там Даниил Фомин, Луис Чавес, Лука Гагнидзе, который тоже вернулся из сборной, Бителло, Карраскаль. Я уверен, что они достойны. Конечно, у Диего свой стиль игры, у Карраскаля, Бителло и Чавеса - другой. Но каждый дает команде самое лучшее из того, что умеет.

- Чавес давно не играл. В каком он состоянии?

- В последние три недели Луис чувствовал себя хорошо. Супер, что не поехал в сборную и остался здесь для подготовки с игроками, которые здесь остались. Физически, можно сказать, он уже готов на 100%. Сейчас чуть-чуть не будет хватать игровой практики. Но физическое состояние нормальное, там уже все хорошо.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
20 Октября 2024 в 19:17
ай тама вам тожа подзудили как вчера сисястым.. А-ха-ха-ха! )))
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