Три футболиста, из-за которых «Крылья» чуть не проиграли «Оренбургу», ведя в два мяча

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

Футболисты «Крыльев» отстояли своего тренера, отлично провели первый тайм и, казалось, добудут очень нужную сейчас победу. Но финал получился таким, что Горбани в компенсированное время мог и третий мяч «Оренбурга» забить. А так, хозяева ограничились ничьей в дебютном матче Слишковича. Отыгравшись с 0:2.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – 4,0. Видимо, это был не день Романов. Первым в наш анти-рейтинг попадает Евгеньев, причастный к пожарам в штрафной площади «Крыльев». Когда Горбани расстреливал ворота, а Марин добивал – защитник просто наблюдал.

Не хватало Роману концентрации – дважды его прошли на дриблинге, пять раз из десяти подвинули в единоборствах. Самое главное, что в нужный момент он проигрывал касание форвардам.

РОМАН ЕЖОВ – 4,0. Совсем не получилось и у Ежова, игравшего слева. Именно через его зоны всегда приходил Марин, создававший всю остроту и оформивший дубль. Ежов же старался успеть везде и не помогал нигде.

В пассиве жёлтая карточка, 11 проигранных единоборств из 17 и два неточных навеса. А до адресата Ежов доставил мяч всего 15 раз за 89 минут.

ФЕРНАНДО КОСТАНЦА – 3,0. Сложно называть Костанцу худшим (играл-то он добротно), но вот один кровожадный подкат всё перечеркнул. Куда и зачем бросался Фернандо, атакую Марина на границе штрафной площади – непонятно.

Но итог мы уже знаем – красная карточка Костанце и пенальти, реализованный Джимми. Именно самарский бразилец запустил камбэк «Оренбурга».