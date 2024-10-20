Стипиди: «Не понимаю, почему Ташуев переложил вину на игроков «Ахмата»

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнее поражение «Ахмата» от «Факела» (2:3) в 12-м туре РПЛ.

- Игра была выигрышная для «Ахмата». Но Ташуев, я считаю, нарушил её своими заменами. И не понимаю, почему он переложил вину на футболистов, – сказал, что они допускали детские ошибки. Я вообще считаю, что Садулаев и Адамов должны играть в «Ахмате» от начала и до конца матча, только если нет у них травм. А также Ибишев, который неплохо играл при Адиеве. Может, и другие молодые футболисты.

Я не учу, я дилетант в тренерском деле. Просто говорю, что надо доверять своим пацанам и ставить их в состав. Тем более национальный чеченский менталитет не позволяет молодым ребятам раскручиваться долго – они сразу берут быка за рога. Поэтому не нужно Ташуеву ждать от Силвы, что тот команду спасать будет.

В конце матча с «Факелом» пошла уже агония, когда Ташуев перевёл центрального защитника Шатару на позицию центрального нападающего. У Воронежа сзади ребята тоже высокие. Поверьте мне, при навале проще той команде, которая обороняется. Потому что перед защищающимися стоит задача выбивать мяч куда угодно, а атакующим игрокам надо целенаправленно отдавать передачи и стремиться бить по воротам, – объяснил Стипиди.

Благодаря победе в Грозном «Факел» опередил «Ахмат» в таблице на четыре очка.