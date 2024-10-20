Рахимов: «У нас достаточно большая группа игроков не может принять участие в игре»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Не играете сегодня дома, хотя так немного и переделали стадион в цвета «Рубина», но тем не менее. Удается ли чувствовать себя, как в Казани?

- Пока нет, мы же прекрасно понимаем. Как ты будешь чувствовать себя, как в Казани, если ты играешь в Нижнем Новгороде? Как бы ты не готовил, в любом случае это другой город.

- Хоть чуть-чуть скрашивают эти цвета рубиновские?

- Конечно, скрашивают. Поэтому, наверное, совсем чуть-чуть.

- По составу. Два человека вообще впервые появляются в старте. По нападающему давайте начнем. Фамейе сегодня, в Кубке играл Шабанхаджай, а сегодня он в запасе. Фамейе в старте появляется, почему?

- Ну кто-то же должен появиться в составе, наверное? Давайте начнем с того, что у нас достаточно большая группа игроков не может принять участие в игре. У нас и два центральных защитника выбыли, у нас Чуни с температурой не смог, Даку из-за повреждения и карточки. Поэтому достаточно большое количество игроков. Определенные эксперименты нужно проводить. Те игроки, которые выйдут, должны будут доказывать свою состоятельность, вот и все.

- Еще один очень серьезный эксперимент - Энри Мукба. Человек, который вообще впервые в жизни выходит на поле на взрослом уровне. Почему такое решение приняли, чем он вас впечатлил?

- На тренировках он работает очень хорошо. Парню 18 лет. Когда-то нужно начинать, поэтому определенный момент экспериментов, конечно же, присутствует, как и определенный риск. Но всегда когда-то кто-то начинает. Я думаю, что Энри, первый раз выходя на поле в составе основной команды, здесь надо сказать, что палка о двух концах. Может быть и хорошо, может быть, и где-то нервничать будет. Поэтому давайте посмотрим. Определенной уверенности у него в тренировочном процессе было достаточно. Отсюда было принято такое решение.

- Расскажите о нем, на какой позиции он будет играть, какие у него сильные качества?

- Всё увидите, он выйдет на поле, и вы всё увидите.

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- Чумич дебютировал за сборную. Это добавило ему положительных эмоций?

- Мы посмотрим сегодня, потому что сборная - это одно, а клуб - это другое. Поэтому раз ты сборник, значит, должен показывать и определенный уровень в клубе.