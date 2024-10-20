Тарханов поставил Мусаева на один уровень с Тюкавиным

Российский тренер Александр Тарханов высказался об уровне форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева.

Специалист заявил, что главная работа форварда – забивать, что и делает Мусаев. По мнению Тарханова, у Мусаева есть потенциал для роста.

— В РПЛ есть нападающие одного уровня. Конечно, Кордоба из «Краснодара» сильнее, ведь он играет за сборную Колумбии. Но Мусаев и, например, Тюкавин равны, — приводит слова Тарханова Legalbet.

В нынешнем сезоне 23-летний Тамерлан Мусаев появился на поле в 12 играх Российской премьер-лиги, в которых шесть раз поразил сетку ворот соперников и сделал два голевых паса.