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Тарханов поставил Мусаева на один уровень с Тюкавиным

20 Октября 2024 • 18:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
26.10 16:30

Российский тренер Александр Тарханов высказался об уровне форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева.

Специалист заявил, что главная работа форварда – забивать, что и делает Мусаев. По мнению Тарханова, у Мусаева есть потенциал для роста.

— В РПЛ есть нападающие одного уровня. Конечно, Кордоба из «Краснодара» сильнее, ведь он играет за сборную Колумбии. Но Мусаев и, например, Тюкавин равны, — приводит слова Тарханова Legalbet.

В нынешнем сезоне 23-летний Тамерлан Мусаев появился на поле в 12 играх Российской премьер-лиги, в которых шесть раз поразил сетку ворот соперников и сделал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Александр Тарханов Константин Тюкавин Тамерлан Мусаев ещё теги

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