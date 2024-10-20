Шипицин: «Спартаку» ещё повезло, что он проиграл «Краснодару» 0:3»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итог матча двенадцатого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» (0:3).

- Во-первых, хочу поздравить «Краснодар». Молодцы, хорошая игра, боевая. Выиграли за счёт самоотдачи, настроя, борьбы. Заряженность какая была сумасшедшая у «Краснодара»! Мало кому удаётся выиграть гостях у «Спартака», да ещё с таким счётом. Нужная победа. Думаю, «Спартаку» повезло, потому что могло быть не 0:3, а ещё больше. Да, у «Спартака» тоже были моменты, но только один стопроцентный. А так, я скажу, «Краснодар» поинтересней выглядел. С победой его ещё раз, –подчеркнул Шипицин.

В следующем туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН», а «Краснодар» – с «Крыльями Советов».

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