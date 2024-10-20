Драматичный дебют Слишковича с «Крыльями»: «Оренбург» отыгрался с 0:2 после удаления Костанцы

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 20 октября на стадионе «Газовик».
|11'Сергеев Иван (0:1)
|31'Печенин Кирилл (0:2)
|(1:2) Марин Джимми72'
|(2:2) Марин Джимми90'
Дебют Владимира Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга» пришёлся на визит «Крыльев», которые тоже могли своего наставника лишиться. Но игроки отстояли кандидатуру Игоря Осинькина, он и готовил команду к матчу в Оренбурге. Как оказалось, не зря. Ведь за своего тренера игроки собрались и выдали хороший матч.
Точнее, сами оренбуржцы помогли гостям. Довольно медленное начало сверкнуло ненужной потерей в центре поля от Оганесяна и Томпсона, после чего развернулась самарская атака четыре в два. Олейников грамотно покатил налево, а Иван Сергеев пробил под ближнюю штангу – 0:1. Первый гол форварда после возвращения в «Крылья Советов».
«Оренбург» будто не заметил удара, играл так же инертно. Сидоров упал в штрафной площади. Намекал на пенальти, но ничего такого арбитр не увидел. «Крылья» же выдержали небольшую паузу и добили соперника. Сначала новую контратаку самарцев решил завершить уже сам Олейников. Бил примерно с позиции Сергеева, но попал в штангу. А потом и второй гол случился.
Костанца на левом углу штрафной площади разобрался и отдал поперёк на Печенина. Кирилл в касание упаковал мяч в угол, поразив ворота бывшей команды – 0:2. После первого тайма «Крылья» получили хорошее преимущество и далее не стали события форсировать. Слишкович же отреагировал тройной заменой: вышли Горбани, Башич и Мансилья.
И вроде легко самарцы катили матч к финальному свистку, Сергеев даже дубль оформил, разыграв «стеночку» с Гарре. Но в начале атаки Иван сам же забрался в офсайд, поэтому мяч отменили. Спокойно всё шло, однако Костанца решил добавить огня. Кровожадным подкатом он скосил Джимми Марина. И сначала получил жёлтую карточку, а «Оренбург» - опасный штрафной удар. Но затем всё круто изменилось. Арбитр на повторе углядел попадание шипами в ногу – карточка сменила свой цвет на красный.
А через две минуты споров ещё и штрафной удар превратился в пенальти. Сам же пострадавший пробил с «точки», отправив мяч точно в левый верхний угол – 1:2. «Оренбург» почуял запах крови, навалился и добился-таки своего. На третьей компенсированной минуте Марин оформил дубль. Справа пошёл очередной навес, Горбани завершил его плотным ударом в перекладину, а добивание профессионально забрал Джимми – 2:2.
Очень драматичная ничья в первом матче Слишковича у руля «Оренбурга».
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