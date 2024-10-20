Драматичный дебют Слишковича с «Крыльями»: «Оренбург» отыгрался с 0:2 после удаления Костанцы

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 12-го тура РПЛ состоялся 20 октября на стадионе «Газовик».

Дебют Владимира Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга» пришёлся на визит «Крыльев», которые тоже могли своего наставника лишиться. Но игроки отстояли кандидатуру Игоря Осинькина, он и готовил команду к матчу в Оренбурге. Как оказалось, не зря. Ведь за своего тренера игроки собрались и выдали хороший матч.

Точнее, сами оренбуржцы помогли гостям. Довольно медленное начало сверкнуло ненужной потерей в центре поля от Оганесяна и Томпсона, после чего развернулась самарская атака четыре в два. Олейников грамотно покатил налево, а Иван Сергеев пробил под ближнюю штангу – 0:1. Первый гол форварда после возвращения в «Крылья Советов».

«Оренбург» будто не заметил удара, играл так же инертно. Сидоров упал в штрафной площади. Намекал на пенальти, но ничего такого арбитр не увидел. «Крылья» же выдержали небольшую паузу и добили соперника. Сначала новую контратаку самарцев решил завершить уже сам Олейников. Бил примерно с позиции Сергеева, но попал в штангу. А потом и второй гол случился.

Костанца на левом углу штрафной площади разобрался и отдал поперёк на Печенина. Кирилл в касание упаковал мяч в угол, поразив ворота бывшей команды – 0:2. После первого тайма «Крылья» получили хорошее преимущество и далее не стали события форсировать. Слишкович же отреагировал тройной заменой: вышли Горбани, Башич и Мансилья.

И вроде легко самарцы катили матч к финальному свистку, Сергеев даже дубль оформил, разыграв «стеночку» с Гарре. Но в начале атаки Иван сам же забрался в офсайд, поэтому мяч отменили. Спокойно всё шло, однако Костанца решил добавить огня. Кровожадным подкатом он скосил Джимми Марина. И сначала получил жёлтую карточку, а «Оренбург» - опасный штрафной удар. Но затем всё круто изменилось. Арбитр на повторе углядел попадание шипами в ногу – карточка сменила свой цвет на красный.

А через две минуты споров ещё и штрафной удар превратился в пенальти. Сам же пострадавший пробил с «точки», отправив мяч точно в левый верхний угол – 1:2. «Оренбург» почуял запах крови, навалился и добился-таки своего. На третьей компенсированной минуте Марин оформил дубль. Справа пошёл очередной навес, Горбани завершил его плотным ударом в перекладину, а добивание профессионально забрал Джимми – 2:2.

Очень драматичная ничья в первом матче Слишковича у руля «Оренбурга».