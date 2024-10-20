«Динамо» потеряло Лаксальта

Полузащитник московского «Динамо» Диего Лаксальт не поможет своей команде на протяжении ближайшего месяца.

По информации издания «Спорт-Экспресс», 31-летний уругваец получил травму приводящих мышц на одной из тренировок. Сообщается, что на восстановление игрока уйдет примерно один месяц.

В нынешнем сезоне Лаксальт появился на поле в девяти встречах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 20 октября, «Динамо» встретится в гостях с «Рубином». Начало матча 12-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.