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​Сёмин: «За Антоном слежу»

20 Октября 2024 • 18:19 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что следит за выступлениями Антона Миранчука, который сейчас защищает цвета швейцарского «Сьона». Пока что на счету Миранчука четыре матча в составе клуба, при этом нет никаких результативных действий. Сёмин не считает слабые показатели виной игрока.

- Матчи «Сьюна» смотрю, слежу за Антоном. Очень сложно ответить, в чем проблема, не находясь на месте. Какие-то проблемы у команды явно есть, - цитирует слова Сёмина «ВсёПроСпорт».

Сам «Сьон» занимает в настоящий момент седьмое место в высшей лиге швейцарского футбола.


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Сьон Юрий Сёмин Антон Миранчук ещё теги
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