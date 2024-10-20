Агкацев: Согласен, что Сафонов вовремя для меня ушёл из «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, согласен ли он с тем, чтобы Матвей Сафонов вовремя для него ушёл из команды.

В летнее трансферное окно Сафонов покинул «Краснодар» и перебрался в «ПСЖ».

— Наверное, да. Это был тот момент, когда уже должны были произойти какие-то перемены. К тому времени я уже засиделся на скамейке, — приводит слова Агкацева портал «РБ Спорт».

Футболист отметил, что провел на скамейке уже два сезона и третий был бы для него перебором.

В текущем сезоне 22-летний Агкацев появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил девять голов и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.