«Оренбург» отыграл один гол у оставшихся в меньшинстве «Крыльев Советов»

В матче 12-го тура Премьер-лиги «Оренбург» - «Крылья Советов» вернулась интрига. В середине второго тайма при счёте 0:2 самарцы остались вдесятером - за грубую игру был удален Фернандо Костанца. А чуть позже в своей штрафной оппонента толкнул Николай Рассказов - пенальти. Джимми Марин с точки зарядил в верхний угол ворот - 1:2. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.