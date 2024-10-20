В матче 12-го тура Премьер-лиги «Оренбург» - «Крылья Советов» вернулась интрига. В середине второго тайма при счёте 0:2 самарцы остались вдесятером - за грубую игру был удален Фернандо Костанца. А чуть позже в своей штрафной оппонента толкнул Николай Рассказов - пенальти. Джимми Марин с точки зарядил в верхний угол ворот - 1:2. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Оренбург» отыграл один гол у оставшихся в меньшинстве «Крыльев Советов»
|Оренбург
|Крылья Советов
окончен
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