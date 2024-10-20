«Краснодар» обязан стать чемпионом!» — Мостовой

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

— «Краснодар» обязан стать чемпионом! Я еще в прошлом сезоне сказал, что «Зенит» так легко не станет чемпионом. В этом сезоне тоже такого не будет, — приводит слова Мостового Legalbet.

По итогам 12 сыгранных туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На данный момент в копилке команды Мурада Мусаева 30 зачетных баллов. Отрыв от «Зенита», который занимает второе место, составляет одно очко.

В следующем туре «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов», а «Зенит» примет на своем поле «Локомотив».