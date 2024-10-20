Тюкавин – в основе «Динамо» на матч против «Рубина»

В воскресенье вечером в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиги «Рубин» будет принимать «Динамо». Главный тренер московской команды Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

Матч между «Рубином» и «Динамо» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стоит сказать, что из-за саммита БРИКС игра пройдёт не в Казани, а в Нижнем Новгороде.