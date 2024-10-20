«Барко не было на поле в матче с «Краснодаром» — Масалитин

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал игру хавбека «красно-белых» Эсекьеля Барко в матче с «Краснодаром».

Встреча 12-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков». Барко отыграл 83 минуты, но голевыми действиями не отметился.

«Где был Барко? Его заменили – пошел психовать. А кто виноват, что ты не подготовился? Тренер? Конечно, нет. На кого он злится? Его не было на поле в матче с «Краснодаром», — заявил Масалитин Metaratings.

Специалист добавил, что Барко ярко себя проявлял только в играх со средними командами, а в больших матчах он не может быть лидером.

Летом «Спартак» заплатил за Барко 14 миллионов евро. В составе «красно-белых» он провел 14 матчей, забил шесть мячей и оформил четыре ассиста.