Акинфеев отреагировал на памятную дату – 20 лет назад он впервые надел повязку капитана ЦСКА

Ровно 20 лет назад, 20 октября 2004 года, Игорь Акинфеев впервые примерил на себе капитанскую повязку в ЦСКА. Произошло это в матче Лиги чемпионов против «Челси», когда на замену ушёл Сергей Семак. Акинфеев получил повязку в возрасте 18 лет и 195 дней, на что обращает внимание пресс-служба «армейцев».

Сам Игорь Акинфеев отреагировал на столь памятную дату посредством публикации в своём телеграм-канале.

«20 лет как один миг», - написал Акинфеев.

Напомним, что в субботу вечером ЦСКА набрал три очка в Премьер-лиге, обыграв на выезде махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Московская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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