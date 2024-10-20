Колосков: Станкович не просто так верит в Абену

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру защитника «Спартака» в минувшем матче с «Краснодаром».

Встреча 12-го тура РПЛ завершилась крупным поражением «Спартака» от «Краснодара» со счетом 0:3.

— Да, он много ошибался. Но Станкович верит в него, доверяет ему — значит, что-то знает, видит потенциал. Это не просто так, — приводит слова Колоскова портал «РБ Спорт».

Напомним, Абена присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно, перебравшись из «Ференцвароша». В составе «красно-белых» 29-летний суринамец появился на поле в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.