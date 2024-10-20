Садыгов отреагировал на информацию о задержках зарплаты в «Химках»

В прессе появилась информация о проблемах с выплатой заработной платы в «Химках». Комментарий на этот счёт дал бизнесмен Туфан Садыгов, который имеет отношение к подмосковному клубу.

«Трёхмесячные задержки по зарплате? Нет, это ошибочно. Очередной фейк», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

В субботу вечером «Химки» на своём поле обыграли «Локомотив» со счётом 2:0. На текущий момент команда Франка Артиги располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Химки» проведут в среду, 23 октября, - против «Оренбурга» в Кубке России на выезде.