Губерниев высказался о памятной победе «Рубина» в гостях у «Барселоны»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о памятном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Рубином». Ровно 15 лет назад казанская команда добилась победы на поле стадиона «Камп Ноу» со счётом 2:1.

«Нам рано жить воспоминаниями. Обыграли и молодцы! У нас было довольно много ярких побед, хотя сейчас ощущение, что это было в другой жизни», - цитирует Губерниева Metaratings.

На групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2009/2010 «Рубин» набрал шесть очков в шести матчах (одна победа, три ничьи, два поражения). Казанская команда заняла третье место в квартете и продолжила еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Ровно 15 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»