Колосков объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поражении «Спартака» в минувшем матче с «Краснодаром».

Поединок 12-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:0 в пользу кубанского клуба.

Колосков считает, что «Спартак» по делу проиграл «Краснодару», так как «быки» лучше подготовились к матчу.

— С самого начала игры была видна разница в подготовке, но позже и у «Спартака» появились шансы. Просто они не смогли их реализовать, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

После поражения «Спартак» остался на шестом месте в чемпионате России, а победа позволила «Краснодару» стать единоличным лидером РПЛ. Разница между командами составляет 11 очков.