Колосков объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поражении «Спартака» в минувшем матче с «Краснодаром».
Поединок 12-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:0 в пользу кубанского клуба.
Колосков считает, что «Спартак» по делу проиграл «Краснодару», так как «быки» лучше подготовились к матчу.
— С самого начала игры была видна разница в подготовке, но позже и у «Спартака» появились шансы. Просто они не смогли их реализовать, — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
После поражения «Спартак» остался на шестом месте в чемпионате России, а победа позволила «Краснодару» стать единоличным лидером РПЛ. Разница между командами составляет 11 очков.
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