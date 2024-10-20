Садыгов прокомментировал победу «Химок» над «Локомотивом»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов дал комментарий по поводу сенсационной победы команды в двенадцатом туре Премьер-лиги. Как известно, в субботу «Химки» на своём поле обыграли «Локомотив» со счётом 2:0.

«Наверное, ребята были озлоблены на «Локомотив», поэтому так настроились на эту игру. Футбол – для того, чтобы играть: выигрывать и проигрывать. Результат поздновато, но пришёл», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Химки» занимают двенадцатое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем туре команда Франка Артиги будет принимать «Динамо». Матч пройдёт в воскресенье, 27 октября.