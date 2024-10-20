Непомнящий: «Локомотив» проиграл по делу

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о поражении «Локомотива» от «Химок». Встреча 12-го тура чемпионата России завершилась со счетом 0:2.

По мнению Непомнящего, «Локомотив» по делу уступил в выездном поединке с «Химками».

— Команда не сыграла на своем уровне, а «Химки» использовали те небольшие моменты, которые случились, — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Специалист отметил, что такие поражения иногда бывают, ведь перед матчем была пауза на игры сборных.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» встретится на выезде с «Зенитом». Игра между командами пройдет 27 октября.