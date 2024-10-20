Сергеев впервые забил после возвращения в «Крылья Советов»

В воскресенье в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиги встречаются «Оренбург» и «Крылья Советов». Самарской команде удалось организовать быстрый гол – нападающий Иван Сергеев отличился уже на 11-й минуте.

Стоит отметить, что для Сергеева это первый гол за «Крылья Советов» после возвращения. В летнее трансферное окно нападающий вернулся в самарский клуб из питерского «Зенита».

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.