Сёмин: «В целом все игроки «Спартака» среднего уровня, не высокого»

Известный тренер Юрий Сёмин оценил уровень футболистов «Спартака». По словам экс-рулевого «Локомотива», в целом уровень игроков «красно-белых» является средним.

«Что касается Станковича, у него много своих проблем: в «Спартаке» очень много игроков, которые претендуют на основной состав, и они в целом все среднего уровня, не высокого. Поэтому ими управлять непросто», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В то же время Сёмин отметил, что «Спартак» небезнадёжен, и что команда Деяна Станковича ещё может преподнести сюрпризы.

Напомним, что в субботу вечером «Спартак» на своём поле проиграл «Краснодару» с крупным счётом 0:3. Московская команда сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.