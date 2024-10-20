Деменко: «Игроки «Спартака» просто не успевали за «Краснодаром»

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о результате матча между «красно-белыми» и «быками».

Встреча 12-го тура чемпионата России завершилась разгромной победой «Краснодара» за счетом 3:0.

Деменко признался, что не ожидал такого результата, но до матча была пауза на сборные, которая не всегда положительно сказывается на клубах. При этом он отметил, что «быки» хорошо смотрелись в плане физики.

— Они были просто гораздо быстрее своих соперников. В моментах с голами они опережали оппонентов, игроки «Спартака» просто не успевали, — цитирует Деменко «РБ Спорт».

После 12 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 30 очков. «Спартак» с 19 баллами идет на шестой строчке.