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Сёмин указал на ошибку Станковича в «Спартаке» после 0:3

20 Октября 2024 • 16:42 Комментировать
Спартак Москва
0:3
Краснодар

В субботу «Спартак» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» со счётом 0:3. Известный тренер Юрий Сёмин считает, что решение Деяна Станковича использовать схему с тремя центральными защитниками себя не оправдало.

«Наверное, те изменения, которые сделали – перешли на три защитника – были необязательны. Кордоба всё время создавал большую глубину в атаке. Три защитника на грани офсайда не играли с ним», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин также отметил, что защитники «Спартака» не играли с Кордобой на опережение, а вступали в борьбу, в которой форвард «Краснодара» очень хорош. По словам Сёмина, во втором тайме «Спартак» перешёл на игру в четыре защитника, но к тому моменту многое было проиграно.

«Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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