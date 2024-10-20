Сёмин оценил критику в адрес «Спартака»

«Спартак» столкнулся с критикой после домашнего поражения от «Краснодара» со счётом 0:3. По словам известного тренера Юрия Сёмина, критика в адрес команды Деяна Станковича является естественным явлением.

«Критика естественна. Она всегда основана на количестве очков и на месте в турнирной таблице. Тем более что это «Спартак», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Деяна Станковича в двенадцати прошедших матчах чемпионата смогла набрать 19 очков. В следующем туре «красно-белые» будут играть против «Пари НН» на поле соперника.