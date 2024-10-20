Глушаков считает, что «Спартак» ещё не потерял шансы на чемпионство

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о шансах столичного клуба в борьбе за золотые медали чемпионата России.

По мнению футболиста, отставание от лидера можно отыграть, но в таблицу нужно смотреть в конце сезона, ведь будет еще весенний отрезок после длительной паузы.

— Надо ждать, никакие шансы у «Спартака» не потеряны. Но очки терять нельзя, они на вес золота, — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

После 12 туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 19 зачетных баллов.

В следующем туре «красно-белые» встретятся на выезде с «Пари НН».