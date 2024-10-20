Осинькин: «Мы залезли в матчи «Спартака», надо было понять, как Слишкович будет влиять на игру»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- С каким настроением вы прибыли на Южный Урал?

- Нам нужны очки, мы приехали сюда играть. Хотелось бы сыграть хорошо и взять очки. Игра покажет.

- Как изменилась атмосфера и, может быть, подготовка за последние полторы недели?

- В принципе, мы работали в обычном режиме. Понятно, что где-то напряжение, которое было, оно на команду уже не давит таким образом, но в целом мы и раньше работали в ту же силу, с такими же мыслями, такими же идеями. Поэтому надеюсь, что мы эти полторы недели провели плодотворно. Попробуем сейчас это показать.

- Против кого сложнее играть - против «Оренбурга» или против Владимира Слишковича?

- Против Слишковича я не играл. Я играл только против «Оренбурга». Слишкович не такое большое количество времени был в «Спартаке», поэтому такой вопрос, где надо что-нибудь придумывать, чтобы ответить.

- Как готовились к этому матчу, что нужно было взять за основу?

- Если честно, конечно, мы залезли в матчи «Спартака», нам надо было понять, каким образом Слишкович будет влиять на игру, что менять, насколько это возможно сейчас в команде с тем подбором футболистов, которые есть. Учитывая, что во время паузы на матчи сборных тренеры не всех футболистов у себя видят и не на всё могут повлиять. Попробовали все это сложить и проанализировать. Но всё равно состав удивил.

- Сложно проанализировать соперника. Наверное, стоит поговорить об этом уже после игры?

- Да, конечно, сейчас настолько много вводных в этом матче, что лучше действительно поговорить после игры.