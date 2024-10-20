Футбольный или хоккейный «Спартак»: Мостовой рассказал, кого больше поддерживает

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой признался, что следит не только за футбольной командой «красно-белых», но и за хоккейной.

«Слежу за обоими, конечно. Больше переживаю за хоккейный, поскольку там работает мой друг — Жамнов, мы с ним постоянно на связи», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Что касается футбольного «Спартака», то с каждым годом ничего не меняется, уже сейчас команда отстает от лидера таблицы на 11 баллов.

По итогам 12 сыгранных матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 19 очков.

В следующем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют с «Пари НН».