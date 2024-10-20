Слишкович: «Нет времени на эмоции, надо сконцентрироваться на этом матче»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- С каким настроением вы прибыли на матч?

- Конечно, первая игра всегда чуть-чуть эмоциональная, но это такая работа. Нет времени на эмоции, надо сконцентрироваться на этом матче, сделать все возможное для победы, и чтобы негативные ситуации пошли в позитив.

- У «Оренбурга» есть небольшое преимущество. Это самарским аналитикам было сложно готовиться к «Оренбургу» сегодняшнего дня. Вряд ли ваши коллеги понимали, что нужно делать?

- Это их работа, они получают зарплату. Пусть чуть-чуть им будет тяжело.

- Вы удивляете сегодня составом. Можно его обсудить до игры?

- Я бы не сказал. Не знаю, кто что ожидал, я уверен, что те 11, кто сегодня выйдет на поле, сделают все, что я хочу от команды, чтобы мы выиграли. У нас, слава богу, есть скамейка, есть игроки, которых могу в любой момент поменять. Я бы не сказал, что удивлен. Может быть, кто-то ждал иного, но это игроки, которые в эти 10 дней показали мне, что они готовы. Я готов дать шанс этим игрокам.