Глушаков высказался о крупном поражении «Спартака»

В субботу «Спартак» огорчил своих болельщиков – команда проиграла дома «Краснодару» со счётом 0:3. Комментарий по поводу этого результата дал бывший капитан московской команды Денис Глушаков.

«Спартак» играл с непростой командой. «Краснодар» сейчас на ходу, но и в том году показывали хорошую игру. Чуть-чуть не хватило до чемпионства. Да, у «Спартака» были хорошие матчи, но в начале чемпионата любую команду тяжело оценивать», - цитирует Глушакова «Чемпионат».

Глушаков отметил, что «Краснодара» переиграл «Спартак» по игре.

На текущий момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Мурада Мусаева в двенадцати прошедших турах добилась девяти побед при трёх ничьих (30 очков). «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице (19 баллов).