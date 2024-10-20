Мостовой: Дуглас Сантос? У нас уже был Марио Фернандес

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о том, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получит российское гражданство.

«У нас уже был Марио Фернандес. Хороший игрок, спору нет, молодец. Но когда в стране при этом постоянно говорят, что у нас все развивается, а спустя пять-десять лет смотрим — и ничего», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.

Действующий контракт 30-летнего бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 12 млн евро.