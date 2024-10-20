Погребняк рассказал, думает ли о возвращении в футбол

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, не задумывался ли он о возвращении в футбол, глядя на игру 36-летнего Артёма Дзюбы.

«Нет, возвращаться не думал, да и Артём чуть помладше. РПЛ уже не для меня. «Лига легенд» – вот это мой турнир», — приводит слова Погребняка Metaratings.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в шести матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором трех результативных передач.

Напомним, Погребняк повесил бутсы на гвоздь в 2021 году. За свою карьеру он успел поиграть за «Спартак», «Зенит», «Фулхэм», «Штутгарт» и ряд других клубов. Последней командой нападающего был «Урал», за который он выступал с 2018 по 2021 год.