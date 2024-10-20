Стало известно, когда Бейл начнёт тренировки в общей группе

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл возобновит тренировки в общей группе на следующей неделе. При этом участие нидерландского футболиста в кубковом матче против «Динамо» остаётся под вопросом. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24.

Гленн Бейл в сезоне 2024/2025 поучаствовал в одиннадцати матчах. Результативными действиями защитник не отмечался.

На текущий момент «Крылья Советов» располагаются на тринадцатой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье команда проведёт гостевой матч против «Оренбурга», не пропустите текстовую трансляцию.