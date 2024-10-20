Экс-игрок «Кубани»: «Краснодар» играет реально как лидер»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч двенадцатого тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

- Я предполагал, игра будет более упорная. Не ожидал разгромного счёта – думал, ничья получится. Но молодцы «Краснодар», что продлили победную серию.

- Это «Краснодар» такой сильный или «Спартак» такой слабый?

- А на данном этапе и «Краснодар» в порядке, и «Спартак» разбалансирован. Всё-таки считаю крупный счёт больше заслугой «Краснодара».

- Причём на выезде.

- Да, «Краснодар» приехал играть реально как лидер – от себя, а не от соперника. Никакой боязни. Диктовали свои условия на поле. Особо ничего «Спартаку» создать не дали, за исключением двух моментов, которые тот не реализовал. А «Краснодар» своё исполнил и заслужил победу.

- «Быки» будут бороться за чемпионство до конца?

- Ещё судить рано. В том году, если помните, отрыв от «Зенита» у «Краснодара» был пять очков, но его, к сожалению, растеряли. Гонка продолжается, надо не допускать осечек и продолжать в том же духе, – сказал Селин.

Победа в очном матче позволила «Краснодару» обогнать «Спартак» на одиннадцать очков.