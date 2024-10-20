Титов направил пожелание фанатам «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов направил пожелание клубу и болельщикам. Экс-футболист «красно-белых» пожелал всем терпения.

Напомним, что в субботу «Спартак» огорчил фанатов домашним поражением от «Краснодара» со счётом 0:3. На текущий момент команда Деяна Станковича занимает лишь шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Спартаку» и его болельщикам – терпения. Всё-таки были у него прекрасные матчи – как с «Зенитом», например. Считаю, в Петербурге «Спартак» обязан был выигрывать. Только стечение обстоятельств не позволило это сделать», - цитирует Титова «Чемпионат».

Титов отметил, что не видел матч против «Краснодара» полностью, поэтому не может оценивать качество футбола в исполнении «Спартака».